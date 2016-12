Messico, El Chapo fu intervistato da Sean Penn durante il periodo della latitanza

Visita segreta all'uomo più ricercato al mondo - L'articolo pubblicato online da Rolling Stone porta il seguente titolo: "Parla El Chapo - visita segreta all'uomo più ricercato al mondo". Ed è accompagnato da una foto di una stretta di mano fra Sean Penn e Joaquin Guzman, scattata durante l'unico incontro avuto dai due.



Indagati Sean Penn e la mediatrice - Nonostante le parti si fossero accordate per avere un secondo incontro otto giorni dopo il primo, questa seconda riunione non ebbe mai luogo e il boss dei narcos inviò invece a Sean Penn una registrazione video con le risposte alle domande che l'attore gli aveva mandato. Le autorità messicane, a quanto pare, erano al corrente di quanto accaduto e l'incontro con Penn è stato uno degli elementi che hanno permesso di localizzare il covo di Guzman, tradito dalle sue ambizioni cinematografiche: la sua cattura è stata resa possibile dal suo desiderio di voler girare un film autobiografico. ciononostante Sean Penn risulta essere indagato dalla giustizia messicana, così come la mediatrice Kate del Castillo.



Ingegneri in Germania per tunnel evasione - Nell'intervista segreta concessa a Sean Penn, il boss messicano ha raccontato che aveva mandato per tre mesi degli ingegneri in Germania perché imparassero come evitare problemi scavando il lungo e profondo tunnel attraverso cui il boss è evaso da una prigione di massima sicurezza.



Ammette impero della droga e maxi flotta - Nell'intervista, realizzata in una radura nella giungla in cima ad una montagna messicana, El Chapo si è vantato anche di essere il più grande fornitore di droga del mondo e di avere una flotta di sottomarini, aerei, camion e navi. Una fonte della procura generale messicana ha confermato che l'intervista ha contribuito ad arrivare al nuovo arresto di El Chapo.



La Casa Bianca furiosa - La "cosiddetta intervista" realizzata da Sean Penn al narcotrafficante messicano El Chapo "manda su tutte le furie". Così il capo dello staff della Casa Bianca Denis McDonough ha commentato il caso, affermando inoltre che la posizione dell'attore pone quesiti. "Il modo spocchioso con cui parla di quanta eroina fa circolare nel mondo fa andare su tutte le furie", ha detto McDonough.