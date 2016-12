Messico, El Chapo incastrato dal suo sogno di girare un film autobiografico

La fuga attraverso un tubo di scarico - Dal 6 gennaio sono stati osservati movimenti insoliti, fino all'arrivo di un veicolo con a bordo Guzman prima dell'alba del giorno successivo. "In quel momento è scattata l'operazione per la cattura", spiega ancora la procuratrice federale, aggiungendo che il bilancio dello scontro a fuoco che ne è scaturito è stato di un soldato ferito e cinque aggressori morti. Sei gli arrestati, ma fra loro non c'era El Chapo, riuscito a fuggire attraverso un tubo di scarico. Insieme ad alcuni complici il leader dei narco ha aperto un tombino e ha continuato la fuga in auto, ma è stato infine bloccato sulla strada Los Mochis-Navojoa.



Successivamente il leader del cartello di Sinaloa era stato individuato a Pueblo Nuevo, nello Stato settentrionale di Durango. Nonostante fosse stato avvistato da un elicottero, El Chapo ma non era stato abbattuto perché era accompagnato da due donne e una bambina.



"Le istituzioni di sicurezza hanno intensificato le azioni di intelligence, il che ha permesso a fine dicembre di sapere che il malvivente aveva intenzione di trasferirsi nella zona urbana", spiega Arely Gomez. Pedinando i membri della cerchia più stretta del boss è stato possibile individuare una persona specializzata nello scavare tunnel, che stava realizzando impianti di aria condizionata in diversi edifici a Sinaola e Sonora. Così si è risaliti alla casa di Los Mochis, nell'area di Sinaola, e sono cominciati i controlli fissi.