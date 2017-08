Kamikaze Isis pronti a colpire in Europa, "impossibile fare previsioni"

Centosettantatrè militanti Isis pronti a colpire in Europa: la "bomba" la sgancia il giornale inglese Guardian, con un articolo a cui ha contribuito anche un giornalista italiano, Lorenzo Tondo. "Il primo problema - spiega Tondo a Tgcom24 - è stato capire perché la lista contenesse solo nomi di potenziali 'suicide bombers' e non di foreign fighters. Si è quindi scoperto che nei campi di addestramento dell'Isis viene redatta una vera scheda anagrafica del jihadista, in cui viene chiesto cosa questa persona vorrebbe diventare, se un combattente oppure un kamikaze. Nei registri dello Stato islamico è più semplice reperire i nomi degli aspiranti kamikaze, a differenza di quelli dei foreign fighters, che quando arrivano in Iraq o Siria forniscono i loro nomi arabi e non quelli di riferimento in Europa".