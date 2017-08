Le truppe del regime siriano, sostenute dall’aviazione russa, hanno accerchiato i combattenti dell’Isis nella zona del Badiya, vasta area semidesertica della Siria. È quanto ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, Ong vicina all’opposizione che conta su una ampia zona di attivisti in tutto il Paese. Una vittoria decisiva che riapre la speranza per l’esercito di recuperare Deir Ezzor, l’ultima provincia siriana in mano al Califfato.