Siria, a Raqqa bambini usati dall'Isis come scudi umani

I jihadisti dello Stato islamico a Raqqa hanno iniziato a usare i bambini siriani come scudi umani per difendere, dagli attacchi aerei della coalizione internazionale, i siti dove fabbricano ordigni. E' quanto ha detto il portavoce del Pentagono, il colonnello Ryan Dillon. Almeno cento bambini sarebbero rimasti uccisi in questo modo dall'inizio delle operazioni per la liberazione della città di Raqqa.