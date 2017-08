Israele, Netanyahu: "Con Putin discuterò dell'Iran in Siria"

"Discuterò i tentativi accelerati dell'Iran di arroccarsi militarmente in Siria, ulteriore prova che l'aggressione iraniana non si è placata nel periodo successivo all'accordo sul nucleare". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla vigilia dell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin in programma mercoledì a Sochi. "Un problema non solo per Israele ma per ogni Paese, in Medio Oriente e nel mondo", ha concluso il premier.