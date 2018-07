Irlanda, due bimbe e la loro mamma scovano una fede in spiaggia e trovano il proprietario tramite Facebook

Quando Ann Busch e le sue due bimbe Lola e Maisie hanno iniziato a fare delle buche nella sabbia per costruire dei castelli non si sarebbero mai immaginate di trovare un vero e proprio tesoro: una fede nuziale. È accaduto a Portsalon, in Irlanda. Ann pensava che trovare lo/la sfortunato/a sarebbe stato quasi impossibile. Ma ha comunque deciso di provarci lanciando un appello su Facebook. D’altronde, un piccolo indizio c’era: un’incisione con su scritto Maria e una data. Dopo qualche giorno, il post ha raggiunto il proprietario, che si è messo subito in contatto con la donna: a breve potrà riavere la sua fede.