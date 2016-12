Spagna, anello nuziale perso nel Mediterraneo 37 anni fa torna al dito dello sposo grazie a Facebook

Ottantamilacinquecento condivisioni al secondo tentativo di diffondere via Facebook la notizia del ritrovamento sono bastate per restituire al legittimo proprietario, un barista di Aragona, Agustín Aliana, la fede persa 37 anni fa nel Mar Mediterraneo, appena cinque mesi dopo aver pronunciato il fatidico sì. E' incredibile la storia di questo anello nuziale ripescato dalla sub professionista Jessy Nisos di Benidorm, in provincia di Alicante, che ha provato a scovare gli sposi con un messaggio diventato virale sui social network. In un paio di settimane, il lieto fine.