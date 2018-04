Irlanda, bambino "cerebralmente morto" si riprende: per i medici non c'erano più speranze

Taylor Reid è nato sano e fino ai 10 anni era un bimbo come tanti altri, ma con un'incredibile passione per le moto. A 5 anni ne aveva già una da cross e partecipava a gare quasi ogni fine settimana vincendo anche dei premi. Si stava esercitando con la motocicletta fuori la sua casa a Ballysillan, in Irlanda del Nord , quando è caduto tragicamente e ha sbattuto forte la testa. Così forte che i medici lo hanno subito dichiarato "cerebralmente morto" e hanno chiesto ai genitori di staccare la spina. Per tre volte la mamma e il papà del bambino hanno rifiutato di dire addio per sempre al loro piccolo. Ora, a due anni di distanza, Taylor si sta miracolosamente riprendendo : sorride, ha gli occhi aperti e reagisce agli stimoli.

L'incidente - "Quando siamo andati in ospedale dopo l'incidente i medici ci hanno detto che Taylor aveva solo il 2% di possibilità di sopravvivere e che probabilmente non avrebbe superato la notte", ha detto Cheryl, la mamma del bambino, al Belfast Live .



"Nel momento in cui l'ho visto cadere dalla moto mi si è fermato il cuore, pensavo fosse morto sul colpo perché ha sbattuto fortissimo la testa". Taylor indossava il casco durante le esercitazioni, ma nella caduta era volato dalla testa. "Aveva fratture multiple sul cranio - ha raccontato la mamma - non c'era una parte della sua testa in cui non ci fosse una ferita".



La diagnosi - I dottori avevano dichiarato quasi subito la morte cerebrale del bambino. "Ci hanno detto che non c'era nulla da fare, io, a dir la verità, non avevo la speranza che si riprendesse, ma mio marito non ha mai smesso di crederci", ha detto Cheryl. E' così che i genitori di Taylor non hanno dato il loro consenso a staccare la spina al bambino andando contro il parere dei medici.