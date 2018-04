Alfie, ripristinato il nutrimento assistito dopo 36 ore

Il piccolo Alfie Evans è tornato a ricevere nutrimento assistito nell'ospedale Alder Hey di Liverpool, dove aveva resistito per 36 ore in seguito al distacco dalla ventilazione meccanica. Il piccolo è infatti entrato ormai nel secondo giorno di vita contro le previsioni dei medici. "Alfie - ha detto il papà, Thomas Evans - resiste come può. Lotta e non soffre, non ha apnee e non dà segno di provare dolore".