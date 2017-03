Iraq, Ong: 439 civili uccisi in battaglia per liberare Mosul ovest

Sono 439 i civili finora morti nella battaglia che vede l'esercito iracheno, con i suoi alleati, impegnato in un'offensiva per strappare all'Isis la parte ovest di Mosul. Lo afferma l'Osservatorio iracheno per i diritti umani. Secondo la stessa Ong, 299 dei civili sono stati uccisi dai bombardamenti della Coalizione internazionale a guida americana.