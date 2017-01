Interferenze sul voto, per gli 007 Usa Mosca fornì a Wikileaks materiale hackerato

In audizione davanti al Senato Usa, però, James Clapper, direttore della National Intelligence (la struttura di raccordo tra tutte le agenzie di intelligence americane) ha sostenuto che, anche se "Mosca rimane una minaccia", gli hackeraggi russi "non hanno cambiato l'esito delle elezioni presidenziali americane". Clapper ha aggiunto che i suoi uomini hanno consegnato a Barack Obama un dettagliato rapporto sulle ingerenze russe e straniere nelle elezioni, mentre il presidente eletto Donald Trump ne sarà informato venerdì.



I media Usa: Trump ha un piano di cambiamenti per le agenzie di intelligence - Trump ha comunque già ridimensionato la richiesta del presidente Barack Obama di condurre un'inchiesta a riguardo. Non solo: il presidente eletto e i suoi principali collaboratori stanno lavorando a un piano per ristrutturare i vertici dell'intelligence americana, apportando cambiamenti in particolare all'ufficio del direttore della National Intelligence e alla Cia. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti informate. Trump ritiene che lo stesso ufficio stia tentando di sminuire la sua vittoria sostenendo la tesi delle intrusioni degli hacker russi.