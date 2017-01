Clinton: sconfitta causata da attacco hacker russo e inchiesta email

La Clinton contro Mosca - La Clinton dunque esce per la prima volta allo scoperto dopo l'inaspettata sconfitta alle elezioni dell'8 novembre scorso e lo fa con un durissimo attacco alla Russia. L'ex first lady, parlando a un incontro con i finanziatori della sua campagna, ha puntato il dito contro il Cremlino: "Mosca ha cercato di destabilizzare la nostra democrazia" tramite i cyber-attacchi che hanno messo nel mirino il partito democratico. Secondo questa teoria sostenuta dall'ex candidata alla Casa Bianca ci sarebbe Putin in persona dietro tutto questo. Putin che si sarebbe, così, vendicato sulla Clinton per le sue affermazioni secondo cui le elezioni parlamentari russe del 2011 erano state manipolate.



La vendetta di Putin - "Putin mi incolpò pubblicamente di aver offeso il suo popolo" - afferma Hillary - "E c'è un collegamento diretto tra quanto disse allora e quello che ha fatto in queste elezioni. a Clinton ha definito le azioni di hackeraggio della Russia come "un vero attacco all'America" dettato da un "rancore personale" del presidente russo nei suoi confronti. Ma l'ex candidata democratica va oltre: "Non si tratta solo di un attacco a me e alla mia campagna, qui siamo oltre le normali preoccupazioni politiche. Qui si parla dell'integrità della nostra democrazia e della sicurezza della nostra nazione".



Donald Trump nega su Twitter - Il presidente eletto degli Stati Uniti d'America, del resto, ha negato, ancora una volta l'ipotesi di un collegamento tra il governo di Mosca e l'attacco hacker alle elezioni americane. Posizione che in realtà è minoritaria persino all'interno dello stesso partito repubblicano che ha accettato quanto sostenuto dall'intelligence americana: Mosca ha orchestrato un'azione pirata contro gli Stati Uniti cercando di manipolare le elezioni presidenziali.