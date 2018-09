India, le spaventose immagini di un autobus ingoiato da un fiume in piena

È arrivata la stagione dei Monsoni in India e ha iniziato a creare i primi disagi a causa delle forti piogge torrenziali e delle alluvioni. Particolarmente scioccanti appaiono le immagini di un autobus turistico che è stato spazzato via dalle acque del fiume Beas, nel nord dell’India. È successo precisamente nello stato di Himachal Pradesh, nell’Himalaya occidentale. L’autobus era vuoto ed era parcheggiato su un terreno dove si coltivano patate; ma a causa dello straripamento del fiume, la terra ha subito un’erosione, permettendo al veicolo di essere inghiottito dall’acqua. Gli abitanti del luogo avevano messo in guardia il proprietario del veicolo sui possibili danni metereologici ma le precipitazioni lo hanno battuto sul tempo e per il pullman non c’è stato nulla da fare