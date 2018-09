Velista indiano alla deriva, la Marina lo salva: "Tomy è gravemente ferito"

La Marina indiana ha fatto sapere di aver salvato il velista Abhilash Tomy, che era rimasto ferito gravemente e bloccato nella sua barca in una zona remota dell'Oceano Indiano. Tomy partecipava alla gara in solitaria Golden Globe Race. "Tomy è stato portato in salvo in sicurezza", ha twittato un portavoce della Marina.

L'albero della Thuriya, la sua imbarcazione, si è rotto nel corso di una tempesta nell'Oceano Indiano. Il navigatore è stato tratto in salvo da una nave peschereccio francese. "E' ferito e dolorante, ma cosciente", ha riferito la Marina Militare indiana. Entro poche ore l'imbarcazione francese con a bordo Tomy dovrebbe raggiungere l'isoletta più vicina. Il salvataggio è avvenuto a metà strada tra l'isola francese Reunion e la costa australiana di Perth.



Grave infortunio alla schiena - Il velista ha riferito di avere subito "un grave infortunio alla schiena" che gli impediva di muoversi, nutrirsi o bere. Il 39enne, comandante della Marina indiana, è rimasto bloccato nella cuccetta della barca a circa 3.700 chilometri dallo Stato della Western Australia, secondo quanto riferito dagli organizzatori della gara. Due P8 Poseidon, uno dell'aviazione australiana e l'altro dell'esercito indiano, hanno sorvolato lo yacht per ispezionarlo.



Tomy aveva difficoltà anche a comunicare: usava il telefono satellitare per mandare messaggi testuali visto che quest'ultimo, rimasto danneggiato nella tempesta, non permetteva messaggi audio. Inoltre Tomy a causa dell'infortunio non poteva raggiungere il secondo telefono o la radio VHF. La Golden Globe Race prevede una circumnavigazione per 48mila chilometri del globo, in imbarcazioni simili a quelle che furono usate nella priva competizione cinquant'anni fa, senza tecnologie moderne fatti salvi i dispositivi per la comunicazione. Lo yacht di Tomy è una replica del Suhail di Robin Knox-Johnston, che vinse la prima edizione della gara.