India, cinque studenti affogano nel tentativo di salvare un'amica caduta in acqua per un selfie

Dopo tre ore di ricerche, i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due ragazze e tre ragazzi. "Purtroppo, il livello dell'acqua nel lago era troppo alto e nessuno di loro si è reso conto della profondità", ha spiegato uno degli agenti. "Probabilmente, per la scarsa capacità di nuotare, non ce l'hanno fatta". Sulla morte della ragazza che è scivolata in acqua però, ci sono notizie contrastanti. Secondo alcuni quotidiani locali la giovane si sarebbe salvata; secondo altri, invece, sarebbe annegata insieme agli amici.



Non si tratta comunque del primo incidente legato ai selfie. Ad agosto il quotidiano The Times of India ha ricordato che delle 27 persone morte nel mondo nel 2015 mentre cercavano di scattarsi una foto, la metà erano indiani. E' per questo motivo che, per frenare i decessi, le autorità di Mumbai hanno identificato 16 luoghi pericolosi dove i selfie sono esplicitamente vietati.