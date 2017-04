Il "coming out" di Emmanuel Macron, esplode polemica su "fake"

Emmanuel Macron in un fotomontaggio mostrato a torso nudo sulla copertina di una rivista Lgbt, "Garcon Magazine" fa discutere. In un momento cruciale della campagna presidenziale, i sostenitori del candidato di "En Marche!" temono la rinascita di fake news già circolate sulla sua presunta omosessualità. Nonostante sia impossibile non accorgersi che si tratta di un fotomontaggio, il titolo che si aggiunge all'immagine ("Coming out") rischia di trarre in inganno qualcuno.