Ballottaggio Francia, Macron contestato ad Amiens attacca la Le Pen: mente su migranti

"Non sono venuto all'insaputa dei sindacati" ha dichiarato Emmanuel Macron, nel parcheggio dell'azienda Whirlpool di Amiens, rivolgendosi ai lavoratori inferociti che all'inizio lo hanno accolto con fischi e cori inneggianti a 'Marine presidente' ma che poi hanno cominciato a parlare con lui. Il riferimento di Macron è stato alla visita a sorpresa fatta in mattinata alla Whirlpool di Marine Le Pen, leader del Front National, mentre lui era a colloquio con i sindacati alla Camera di Commercio.



Macron attacca la Le Pen - "Quella di Le Pen è una strumentalizzazione politica, si mette ad arringare gli operai in un parcheggio" ha dichiarato Emmanuel Macron, candidato di En Marche!. "Madame Le Pen non ha capito come funziona il Paese" ha aggiunto. Macron aveva promesso che si sarebbe recato alla Whirlpool di Amiens, dove è nato, prima della sua vittoria al primo turno. Gli operai della fabbrica sono in sciopero per protestare contro la delocalizzazione della fabbrica.