Brigitte Trogneux, moglie di Macron: "Devo a lei il mio successo"

A riconoscere il merito delle strategie elettorali di Trogneux è stato lo stesso Macron durante un comizio elettorale. L'ex ministro francese ha detto che in caso di vittoria alle presidenziali "Brigitte non sarà nascosta né dietro di me. Lei sarà al mio fianco".



Brigitte Trogneux insegnava letteratura alla scuola dei gesuiti La Providence di Amiens. Aveva 36 anni, un marito che si occupava di finanze, André-Louis Auzière, e tre figli. Emmanuel Macron era un suo studente. Leggeva poesia ad alta voce nella classe, aveva 17 anni e si è innamorato della sua professoressa. "Scrivere ci ha fatto incontrare il venerdì e questo creò una sintonia incredibile tra noi", ha detto l’ex professoressa nel documentario Macron, la stratégie du météore.



"Alla fine l’amore vinse e ho divorziato da mio marito. Non sono riuscita ad evitarlo. I miei genitori, che erano molto grandi, non erano d’accordo, ma per me la differenza di età non era un problema. La cosa più importante era il giudizio dei miei figli, che lo accettarono, il resto non conta", ha raccontato la Trogneux in un’intervista a Paris Match.