La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 230.

Le tv israeliane hanno trasmesso il video del rapimento delle cinque soldatesse israeliane rapite dal kibbutz di Nahal Oz il 7 ottobre, prigioniere a Gaza circondate dai miliziani fondamentalisti. Una delle frasi ripetute da questi è "cani, vi schiacceremo tutti" e ancora "siete belle sioniste". "Sono scioccato dal filmato, continueremo a fare di tutto per riportarle a casa", ha dichiarato Benjamin Netanyahu. I governi di Spagna, Irlanda e Norvegia hanno annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. La decisione avrà effetto dal 28 maggio. Per l'Olp si tratta di una "decisione storica", mentre gli Usa avvertono: "No a riconoscimenti unilaterali". Il premier israeliano ha commentato: "L'intenzione di diversi Paesi europei di riconoscere uno Stato palestinese è una ricompensa per il terrorismo".