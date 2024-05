Fotogallery - Un uomo accoltella diversi passanti in Svizzera, arrestato

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 818.

Mosca fa arrestare un generale che criticò la conduzione del conflitto. Kiev chiede all'Occidente maggiore impegno: "Abbatta i missili russi dal suo territorio". Proseguono gli attacchi russi su Kharkiv, bombardata con droni. Un "usurpatore" e un "obiettivo militare legittimo" per la Russia. Questo, secondo l'ex presidente Dmitry Medvedev, è ormai Volodymyr Zelensky, che conclude il suo mandato da presidente ucraino senza che si siano potute tenere le elezioni per una sua riconferma o per la scelta di un successore a causa della legge marziale.