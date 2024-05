Turbolenze sul volo Singapore Airlines, 20 passeggeri in terapia intensiva  

In totale 58 persone sono ancora in cura presso diverse strutture mediche della capitale thailandese mentre 27 sono state dimesse. Le scuse della compagnia: "Profondamente addolorati per l'accaduto"

Venti passeggeri che si trovavano sul volo della Singapore Airlines colpito da una forte turbolenza e costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok sono in terapia intensiva in due ospedali della capitale thailandese: lo hanno reso noto le strutture ospedaliere.

I passeggeri coinvolti - In totale 58 persone sono ancora in cura presso diverse strutture mediche della capitale thailandese mentre 27 sono state dimesse. Più di 140 passeggeri e l'equipaggio invece hanno finalmente raggiunto Singapore. I pazienti in terapia intensiva si trovano nei reparti degli ospedali Samitivej Srinakarin e Samitivej Sukhumvit.

Le scuse della compagnia - L'amministratore delegato di Singapore Airlines, Goh Choon Phong, si è scusato per quanto avvenuto. "A nome di Singapore Airlines, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amati del defunto. Siamo molto dispiaciuti per l'esperienza traumatica che tutti a bordo del volo SQ321 hanno vissuto," ha dichiarato il Ceo. Dopo essere stato colpito dalla turbolenza sopra il bacino dell'Irrawaddy a un'altezza di 37.000 piedi, l'aereo Boeing 777-300ER è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok. "Siamo profondamente rattristati da questo incidente. Ha comportato una vittima confermata e molteplici feriti," ha aggiunto Phong.

L'incidente - L'aereo stava viaggiando a un'altitudine di 11mila e 300 metri, poi nell'arco di tre minuti è sceso a 9mila e 400 metri. A questa quota è rimasto per circa 10 minuti prima di scendere rapidamente e successivamente atterrare a Bangkok. L'incidente è avvenuto quando l'aereo stava sorvolando il Mare delle Andamane e si stava avvicinando alla Birmania. Le squadre di soccorso dell'ospedale Samitivej Srinakarin, a circa 20 chilometri di distanza dall'aeroporto di Suvarnabhumi, erano sul posto per trasferire i passeggeri feriti fuori dalla pista per le cure.