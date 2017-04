Francia, risultati definitivi: Macron al 24,01%, le Borse festeggiano | Le Pen: "Non ci proteggerà dal terrorismo"

I risultati definitivi del primo turno delle presidenziali in Francia sanciscono la sconfitta politica dei partiti che hanno governato la Quinta Repubblica. Al ballottaggio si sfideranno il centrista Emmanuel Macron (En Marche!), con il 24,01% dei voti, e Marine Le Pen (Front National) con il 21,30%. "Macron non ha un progetto per proteggere i francesi dal terrorismo, sul tema è un po' deboluccio", ha dichiarato la Le Pen.

Le Borse festeggiano il risultato delle urne - Il risultato elettorale spinge in positivo i mercati. Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato il 4,77% a 20.684 punti, sulla scia della vittoria di Emmanuel Macron nel primo turno delle presidenziali francesi. L'Ftse All Share è invece salito del 4,44% a quota 22.830 punti. Bene il comparto del credito, con UniCredit e Ubi Banca tra i titoli migliori.



Scontri anti Le Pen e anti Macron a Parigi - Intanto a Parigi sale la tensione. Sono stati più gravi di quanto annunciato in un primo momento gli incidenti esplosi alla Bastiglia subito dopo l'annuncio dei risultati del primo turno delle presidenziali. Secondo quanto si apprende dalla prefettura, 9 persone sono rimaste ferite e 29 sono state fermate. Tra i feriti, 6 poliziotti e 3 partecipanti alla manifestazione studentesca "antifascista e anti-Macron". Molti i danni a vetrine e pensiline fra Bastiglia e Republique.