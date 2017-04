Francia 2017, chiusi i seggi: al ballottaggio Macron e Le Pen

Terremoto in Francia, spariscono dal ballottaggio per l'Eliseo i partiti che hanno governato la Quinta repubblica, i socialisti e gli eredi dei neogollisti. La finale per guidare il paese nei prossimi cinque anni se la giocheranno Emmanuel Macron, centrosinistra liberal, e Marine Le Pen, estrema destra del Front National. Dalla gauche ai Républicains sono arrivate dichiarazioni di sostegno a Macron contro il Front National per il 7 maggio.