Haiti, Unicef: dopo l'uragano Matthew altissimo rischio colera

Mentre il numero di morti causati dall'uragano Matthew continua ad aumentare, l'Unicef lancia l'allarme sul pericolo delle malattie trasmesse dall'acqua per i bambini che vivono nelle aree maggiormente colpite. "Fiumi in piena, acque stagnanti e cadaveri umani e di animali sono un terreno perfetto per le malattie trasmesse dall'acqua", ha detto Marc Vincent, rappresentante Unicef ad Haiti. "Ogni giorno che passa aumenta la minaccia del colera".

Siamo in una corsa contro il tempo per raggiungere questi bambini prima che lo facciano le malattie", ha proseguito Vincent. Anche prima dell'uragano, solo una persona su tre ad Haiti aveva accesso a latrine adeguate e meno di tre su cinque avevano accesso ad acqua potabile. Nelle zone rurali, questi tassi scendono a uno su quattro per i servizi igienico-sanitari e a uno su due per l'acqua.



Matthew prosegue la sua corsa - Dopo essersi abbattuto su Haiti, dove ha provocato finora 900 morti, e aver toccato tre Stati Usa, Matthew si dirige verso nord dopo aver provocato inondazioni record nel North Carolina anche se bisognerà attendere le prossime ore per poter quantificare i danni. L'allarme rimane comunque alto dove agli abitanti degli Stati interessati dal fenomeno e' stato chiesto di prendere precauzioni. L'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center afferma che l'uragano si trova a 48km sud-sudovest da Cape Hatteras, North Carolina, con venti a 120km orari. "Questo è un uragano mortale", ha ribadito il governatore Pat McCrory.