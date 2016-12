Gb, operazione antiterrorismo nella zona di Birmingham: 5 arresti, squadra di artificieri in strada

Cinque persone sono state arrestate in Inghilterra , nell'ambito di un'operazione antiterrorismo a Birmingham e Stoke-on-Trent . Lo riferisce la polizia di West Midlands, spiegando che si tratta di individui sospettati di avere commesso, preparato o istigato atti di terrorismo . A Birmingham, in particolare, dopo un arresto è stata inviata sul posto, nella zona di Lee Bank, una squadra di artificieri "a scopo precauzionale".

Gli arrestati sono tre giovani fra i 18 e i 28 anni, finiti in manette proprio a Birmingham, e due uomini di 37 e 32 anni, catturati nella zona di Stoke, nello Staffordshire. L'area di Birmingham è a forte presenza islamica, ma per ora non è stata precisata la matrice dei reati contestati nell'indagine. Non è chiaro neppure a che punto fossero i preparativi dei presunti attentati.