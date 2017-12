Gb, offre una sigaretta a un clochard ma è suo fratello: non lo vedeva da 30 anni

Un’emozione unica - “Roy ha iniziato a farmi una sorta di interrogatorio: sulla mia famiglia, su mia madre e su mia sorella. E poi mi ha detto: ‘Sono tuo fratello’. Inizialmente non gli ho creduto. Ma quando ho realizzato che era tutto vero non ho potuto trattenere le lacrime. Sono ancora sotto shock. Mamma mi ha sempre parlato di lui”, ha dichiarato White alla Bbc.



La convivenza - Aspinall ha “tolto” il fratello dalla strada e lo ha ospitato a casa sua. Ora vivono insieme. “E’ come se non ci fossimo mai separati”, ha raccontato Roy. “Da quando l’ho incontrato, la mia vita è cambiata - ha dichiarato White - Ora che viviamo insieme si prende cura di me, proprio come un fratello maggiore dovrebbe fare”.



La famiglia - I due sono figli della stessa madre ma, per problemi di famiglia, le loro vite avevano preso strade diverse: Roy è cresciuto con la zia e Billy con la mamma, fin quando non è stato affidato ai servizi sociali. Aspinall ha raccontato di avere solo un ricordo del fratello: Billy era molto piccolo e i due si erano incontrati a casa di un parente.



"Abbiamo tantissime cose in comune" - Ora Roy e Billy stanno recuperando il tempo perduto. “Abbiamo tantissime cose in comune”, ha detto Aspinall. “Non facciamo altro che parlare - ha raccontato invece White - Abbiamo il resto della nostra vita per conoscerci meglio”.