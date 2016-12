Gb, muore a 7 anni e lascia una lettera ai genitori: "Siate felici, sono in paradiso"

Marshall ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita al letto, immobile, a causa della malattia. Non poteva nè parlare, nè comunicare. Il morbo gli era stato diagnosticato nel settembre 2013: era il 24esimo caso in tutta l'Inghilterra. A prendersi cura di lui è stata la nonna.



La lettera è stata scritta prima di peggiorare: Marshall racconta tutte le attività che con la malattia non poteva fare e che, invece, in paradiso potrà riprendere. "La nonna mi ha detto tutto sul cielo e di tutte le cose meravigliose che sarò in grado di fare quando sarò lì - scrive il piccolo - Ci saranno un sacco di torte e fragole e cupcake e io sarò in grado di mangiare di nuovo e correre e guardare video. Ero preoccupato per il fatto che avrei perso le persone che amo e questo mi avrebbe reso triste, ma Nana (nonna) mi ha detto che l'amore che le persone hanno per me è così forte che mi sembrerà siano con me".



Marshall, poi, parla del morbo che ha cambiato la sua vita: "Nana dice che sono stato il ragazzo più coraggioso di sempre. Quando la malattia di Batten mi ha impedito di essere in grado di utilizzare il mio iPad o mangiare o giocare, ho continuato a sorridere. Non ho mai pianto quando continuavo a cadere o quando non ho più potuto mangiare e hanno dovuto mettermi un tubo nel mio pancino. Nana dice che ho accettato tutto quello che mi è successo continuando a ridere, fino a quando sono riuscito a farlo. E quando non potevo più muovermi, parlare o vedere, mi piaceva ascoltare Nana che leggeva per me i messaggi mandati dai miei amici".



Infine, il commovente saluto, che dimostra una maturità che solo la consapevolezza della morte può dare: "Siete stati con me e mi avete sostenuto e amato, e voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Ma ora devo dirvi addio. Siate felici per me, perché non sarò più intrappolato in un corpo che mi ha impedito di godere della mia infanzia. Ora sono libero di fare tutte le cose che mi sono tanto mancate".



I funerali si svolgeranno l'8 novembre, giorno in cui avrebbe compiuto 8 anni. Funerali speciali, perchè saranno a tema di supereroi.