6 maggio 2018 11:39 Gb, il divorzio potrà essere online ma ai giudici non piace: rischiano di sparire i tribunali Altro che divorzio breve allʼitaliana, in Inghilterra le coppie potranno fare la richiesta su internet ma 250 dipartimenti di giustizia hanno già chiuso

In Italia da tre anni esiste il divorzio breve. In Inghilterra e Galles, invece, è già online, su iniziativa del ministero della Giustizia. Non solo la richiesta può essere effettuata via internet, ma anche le prove, le deposizioni e i pagamenti sono trasmessi in Rete. Questo evita alle coppie lo stress del trovarsi faccia a faccia per discutere delle fine di un matrimonio, ma i giudici sono preoccupati: 6.500 tribunali potrebbero scomparire.

Divorzio 2.0Ormai online si può fare qualunque cosa, come conoscere l'anima gemella, organizzare il matrimonio e ora anche divorziare. Succede in Inghilterra e nel Galles, su disposizione del ministro della Giustizia. Si tratta di un progetto da un miliardo di sterline. Le coppie che vogliono mettere fine al loro legame potranno farne richiesta via internet e proseguire nelle pratiche inviando prove, deposizioni e pagamenti.

Un successo per alcuniDurante la fase pilota del progetto sono arrivate quasi mille domande e nel 91% di casi gli utenti si sono dichiarati soddisfatti del sistema, secondo i dati del ministero. Il Guardian riporta la dichiarazione di una donna per la quale il metodo "è stato meraviglioso e ha implicato molto meno dolore e stress rispetto alla forma classica, con cui mi sono dovuta misurare qualche anno fa e che alla fine era stata rifiutata". Sir James Munby, il giudice responsabile dell'alta corte per il divorzio, ha definito l'iniziativa "un successo trionfante".

Giustizia "via Skype"Ma c'è anche chi non è d'accordo. Ma le maggiori preoccupazioni non sono per il metodo in sé: il problema è che rischiano di essere eliminati circa 6.500 tribunali entro quattro anni. Questa infatti non è la prima forma di giustizia "via Skype" sperimentata in Gran Bretagna. Anche le contese legate alle tasse ora possono risolversi su internet. La corte ha così anche la possibilità di riguardarsi una deposizione con più calma prima di emettere la sentenza. Un sistema più rapido, che necessita di un minor numero di legali. Così, dal 2010 a oggi sono già spariti 250 dipartimenti di giustizia.