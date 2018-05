Gb, due ragazzini feriti da colpi d'arma da fuoco a Londra

Nuovi episodi di violenza in Gran Bretagna. Due ragazzini di 12 e 15 anni sono stati feriti con colpi d'arma da fuoco a Harrow, nella zona nord-ovest di Londra. Lo riferisce Scotland Yard. I giovani sono stati trovati in due luoghi diversi, ma a poca distanza fra loro, e non è ancora chiaro se si tratti di un unico episodio. I due si trovano in ospedale, dove i medici ne stanno verificando le condizioni. Nessun arresto è stato compiuto.