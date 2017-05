Francia, lancio di uova contro Marine Le Pen in Bretagna

La leader del Front National francese, Marine Le Pen, è stata contestata con lanci di uova a Dol-de-Bretagne da una gruppo di manifestanti al grido di "fuori i fascisti" e "lei non ha nulla da fare qui". La candidata dell'estrema destra alle presidenziali era appena arrivata in Bretagna e stava uscendo dalla macchina: protetta dalle squadre di sicurezza, è riuscita a entrare subito nei locali di un'azienda di trasporti in cui era attesa.

Endorsement video di Obama per Macron - "Voglio che sappiate che sostengo Emmanuel Macron". Con queste parole l'ex presidente Usa, Barack Obama, in un video di un minuto e 10, ha fatto il suo endorsement per il candidato centrista in vista del secondo turno delle presidenziali francesi. "Ammiro la campagna che ha condotto Emmanuel Macron. Richiama le speranze della gente e non le paure", afferma Obama. "Le elezioni francesi sono molto importanti per il futuro della Francia e per i valori he ci stanno così tanto a cuore, perché il successo della Francia interessa a tutto il mondo", prosegue. "En Marche e Vive la France", conclude Obama parlando in francese. Il video e' stato rilanciato su Twitter da Macron, che ha scritto "La speranza è en marche. Grazie Barack Obama". Lo scorso 20 aprile Obama aveva telefonato a Macron.