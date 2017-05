Francia, accuse durante il dibattito tv: Macron denuncia Le Pen

Negli ultimi minuti del dibattito tv di mercoledì sera, Marine Le Pen aveva detto: "Spero che non sapremo che ha un conto offshore alle Bahamas". A questo il candidato ha risposto nel corso della sua intervista alla radio France Inter: "Non ho un conto alle Bahamas", ha detto, aggiungendo che "Le Pen è dietro tutto questo. Ha un esercito su internet che si mobilita".



Secondo Macron, il rumor è stato lanciato da Le Pen in modo premeditato "insieme ai suoi alleati". Secondo quanto ha fatto sapere lo staff di Macron, due ore prima dell'inizio del dibattito, un account anonimo ha postato su un forum online dei documenti in cui si accusava il candidato centrista di avere un conto offshore, e l'informazione si è rapidamente diffusa su Twitter.



La procura di Parigi ha quindi aperto un'indagine preliminare. L'inchiesta affidata alla BRDP riguarda "falso, uso di falso", nonché la "diffusione di notizie false per orientare il voto" presidenziale.