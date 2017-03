Francia, giallo su una famiglia scomparsa a Nantes: ricercato il figlio

Minacce di morte su un blog - L'inchiesta, aperta per "omicidio volontario" e "sequestro", si sta infatti concentrando nelle ultime ore sulla personalità di Sebastien che sembra fosse in conflitto con il padre, come testimonierebbero anche alcuni messaggi postati sul suo account Twitter. Secondo quanto riportato da Le Parisien, in passato Sebastien era stato condannato a lavori di interesse socialmente utili per aver proferito minacce di morte su un blog. Le Monde scrive che Sebastien aveva postato su un forum di video game questo messaggio: "Qual è la cosa che odio di più? Il mio riflesso. Cosa mi rende triste? La mia vita". E poi ancora su Twitter: "Se qualcuno sapesse davvero quello che mi passa per la testa penserebbe che sia pazzo e senza morale".



Tutte le piste restano aperte - Secondo gli inquirenti tutte le ipotesi restano aperte al momento. Nella casa dei Troadec, a Orvault a nord di Nantes, sono state rilevate tracce di sangue che secondo l'analisi del Dna appartengono alla madre, Brigitte, al padre Pascal, entrambi 50enni e alla figlia Charlotte, 18 anni. "I primi elementi rinvenuti fanno orientare l'inchiesta sul figlio Sebastien", secondo quanto emerge dai documenti: il giovane, che ha sofferto di problemi psichici, "potrebbe aver messo in piedi un progetto nefasto per uccidere i membri della sua famiglia e anche se stesso", si legge nelle carte. L'avviso emesso avverte di "procedere all'arresto dell'interessato".



Scomparsi dal 17 febbraio - Della famiglia Troadec non si hanno notizie dal 17 febbraio, secondo gli investigatori ma soltanto venerdì 24 febbraio la polizia si è recata nell'abitazione in un quartiere residenziale di Orvault, dove i Troadec, lui impiegato presso una ditta che produce insegne e lei presso l'ufficio delle imposte a Nantes, abitavano da circa 12 anni. Nell'abitazione gli investigatori avevano trovato tracce di sangue sul telefonino di Sebastien, sull'orologio di Brigitte e anche sulle scale. Tutto lascia pensare "che sia una scena di una violenza", ha commentato il procuratore di Nantes, Pierre Sennès.



Un caso analogo nel 2011 - Il caso di Nantes riporta alla mente un altro fatto fatto di cronaca, avvenuto nell'aprile del 2011, sempre dalle parti della Bretagna, quando scomparve nel nulla Xavier Dupont de Ligonne's, sospettato numero uno dell'omicidio dei suoi, moglie e 4 figli, i cui cadaveri furono poi ritrovati nel giardino della loro abitazione. Lui ancora oggi resta introvabile.