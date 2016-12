Francia, benzina scarseggia causa scioperi e proteste su jobs act

La carenza di carburanti ha provocato lunghe code di automobilisti ai distributori in varie zone della Francia, dove le proteste per la riforma del lavoro voluta dal governo hanno portato al blocco di alcune raffinerie e depositi di petrolio. "Alcune azioni di blocco delle raffinerie e dei depositi di carburante non sono legittime e il governo interverrà": lo ha detto il ministro francese, delle Finanze, Michel Sapin.