Filippine, sposa il fidanzato...morto

Lei avrebbe dovuto percorrere la navata della chiesa in abito bianco e lui avrebbe dovuto aspettarla emozionato all'altare. Ma pochi giorni prima del sì, la vita di Jake Anthony Macadangdan è stata spezzata a soli 22 anni: il giovane è morto in un incidente stradale. La sua fidanzata Zyrine, di 19 anni, non riusciva però a rassegnarsi all'idea di non aver fatto in tempo a sposare l'amore della sua vita. Ha deciso di farlo lo stesso: ha indossato il vestito da sposa, ha preso gli anelli e ha letto le sue promesse poco prima del funerale del giovane. E' accaduto a Cauayan, nelle Filippine.