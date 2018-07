Empoli, malata di tumore si sposa in ospedale il giorno prima di morire

Ha coronato il suo sogno d’amore poco prima di andarsene per sempre Chiara Quartieri , una 41enne malata da tempo di tumore. Grazie alla mobilitazione dello staff medico dell’ospedale San Giuseppe di Empoli , che in poche ore ha organizzato tutto, Claudia e il suo Emilio Folco sono diventati marito e moglie in ospedale. Il giorno dopo, Claudia è volata in cielo. Indossava ancora l’abito da sposa.

Una grande storia d’amore - Claudia ed Emilio si conoscono nel 2011 grazie alla passione in comune per i videogiochi. La 41enne è già malata di tumore, ma l’amore per il suo fidanzato le dà la grinta per continuare a combattere la sua battaglia contro la malattia. "Ci sposiamo nel 2019, il 17 febbraio, nel giorno del nostro anniversario", dicono agli amici, come riporta Il Tirreno. Le condizioni di Claudia, però, peggiorano rapidamente: già a fine 2017, i dottori fanno capire a Emilio che alla sua fidanzata non resta molto tempo. I due quindi non si arrendono e fissano una nuova data: il 29 luglio 2018. Parenti e amici dei due organizzano tutto, perfino l’addio al nubilato per Claudia, in camera da letto. La mattina del 20 luglio, però, la donna viene portata al pronto soccorso e i dottori le comunicano che le restano pochissimi giorni.



La situazione precipita ulteriormente nei giorni successivi, così lo staff medico ed Emilio decidono di organizzare la cerimonia. Tutto il reparto si mobilita e, a suo modo, anche Claudia, che prepara un regalo di matrimonio per il suo fidanzato: un videomessaggio in cui gli dice di andare avanti. Circondati da familiari e amici, i due pronunciano il fatidico sì. "Sono stanca", dice poi Claudia a Emilio per poi addormentarsi e non risvegliarsi mai più. Dopo la morte di sua moglie, Enrico, lacerato dal dolore, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a esaudire il desiderio di Claudia: "Hanno donato l’ultimo sorriso a una donna coraggiosa", ha detto al Tirreno.