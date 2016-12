Europei Francia, Europol: torneo obiettivo "attraente" per l'Isis

L'ombra del terrorismo sugli Europei di calcio. Il torneo che si disputa in Francia rappresenta un "obiettivo attraente" per l'Isis e il capo di Europol Rob Wainwright esprime "grande preoccupazione". "E' chiaro che è impossibile monitorare tutti i potenziali terroristi, ma l'Europa non ha una capacità sufficiente. Dobbiamo rafforzare lo scambio di intelligence, e avere migliori unità di terrorismo", ha detto Wainwright.

Intervistato da Die Wel, Wainwright spiega che "gli attacchi a Parigi e Bruxelles, compiuti utilizzando armi di guerra e kamikaze sono stati uno shock terribile". "A Mumbai c'è stata una catena di attacchi simili. Sinceramente ci aspettavamo da tempo questi scenari in Europa. Attaccare caffè, ristoranti o una sala concerto è drammaticamente semplice".



"Per la polizia si tratta di una sfida particolare. Guardo con molta preoccupazione ai prossimi Europei di calcio. Sono un obiettivo attraente per i terroristi", sottolinea il capo di Europol, avvertendo che i Paesi Ue devono fare di più per elevare la sicurezza interna. "Dopo Parigi e Bruxelles ci sono stati passi avanti, ma non è abbastanza".