Una mappa a colori della Via Lattea (il video dell'Esa)







Due miliardi di stelle e più di 14mila asteroidi, mai visti finora. Per il direttore dell'attività scientifica dell'Esa, Gunther Hasinger, le osservazione di Gaia "stanno ridefinendo le basi dell'astronomia". Ma il satellite non si è limitato a registrarne la presenza. Ha raccolto misurazioni e dati per un volume di circa 1,5 giga-byte di memoria. Lo ha fatto fra il 2014 e il 2016 e a distanza di quasi due anni i risultati sono evidenti. Per 1,7 miliardi di stelle si conosce la posizione e per l'1,3 addirittura la distanza dal sistema solare, il movimento e i colori. Per una porzione più piccola invece, ne ha rilevato la velocità, la temperatura e la luminosità. Il satellite è anche riuscito a catturare la luce di mezzo milione di quasar, cioè di galassie lontane che hanno al centro un gigantesco buco nero che mette energia.