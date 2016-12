Esa, fotografato il punto d'impatto di Schiaparelli su Marte: si è schiantata a 300 Km/h, forse è esplosa

Battiston: da Schiaparelli 95% dati attesi - Da Schiaparelli abbiamo avuto il 95% dei dati attesi e la tecnologia pianificata per l'ingresso nell'orbita di Marte ha funzionato: lo ha detto il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Roberto Battiston, commentando le immagini giunte da Marte. "L'immagine - ha osservato Battiston - ci mostra che Schiaparelli è caduto esattamente dove avrebbe dovuto atterrare. Se il computer non avesse fatto un errore avremmo avuto la ciliegina sulla torta, ma la torta l'abbiamo". Da Schiaparelli, ha proseguito il presidente dell'Asi, "abbiamo avuto il 95%-96% dei dati, l'ingresso nell'atmosfera marziana è stato perfetto e il paracadute ha funzionato a dovere. Come sempre - ha aggiunto - le cose nello spazio riservano delle incognite. In questo caso ha sbagliato il computer, ma non c'è stato qualcosa di sbagliato dal punto di vista tecnico".



"Ha sbagliato il computer, nostri calcoli corretti" - La tecnica messa a punto per questa prima fase della missione ExoMars, ha rilevato, "è quella che ci permette di affrontare la seconda fase della missione, nel 2020". Guardando le immagini riprese dalla sonda Mro, ha detto ancora "Schiaparelli ha quasi centrato l'area a forma di ellisse nella quale era previsto l'atterraggio: si e' comportato in modo eccellente, sembra quasi un tiro al bersaglio. Certamente - ha concluso - senza l'errore fatto dal computer tutto avrebbe potuto essere perfetto, ma penso che possiamo davvero essere contenti".