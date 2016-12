14 settembre 2016 16:48 Dallo spazio la sonda Gaia scruta un miliardo di stelle: la prima mappa 3D della Via Lattea Diffusi i risultati delle osservazioni del telescopio spaziale. "Eʼ un prezioso catalogo", il commento dellʼAgenzia europea, dopo tre anni di lavoro

Missione compiuta per Gaia: il telescopio spaziale dell'Esa ha riprodotto, dopo quasi tre anni in orbita e dopo aver scrutato oltre un miliardo di stelle dal luglio 2014 al settembre 2015, la prima mappa 3D della Via Lattea. "Questo catalogo è un vero e proprio tesoro", il commento dell'agenzia europea alla presentazione dei primi dati della missione. D'ora in poi sarà possibile rispondere a molte domande su origine e evoluzione della Via Lattea e lo sguardo sarà aperto su tutta la nostra galassia.

Misurando accuratamente le posizioni e i movimenti di un miliardo di stelle, Gaia, lanciata il 19 dicembre 2013, ha dimostrato così di essere in grado di ottenere dati astrometrici con una precisione duecento volte maggiore rispetto a quelli del suo predecessore Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l'evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasar.



"Le regioni più luminose indicano concentrazioni più dense di stelle, mentre le regioni più scure corrispondono a zone di cielo in cui si osservano meno stelle", ha spiegato l'Agenzia Spaziale Europea presentando la prima mappa della Via Lattea in 3D nell'Asi Science Data Center di Madrid, in collegamento con l'Agenzia Spaziale Italiana a Roma.