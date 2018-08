Diciotti, Ue: "Servono misure strutturali, non basta buona volontà"

Dopo la decisione di Salvini di far sbarcare i migranti a bordo della Diciotti, il commissario Ue alle Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, chiede "misure strutturali" europee sui migranti. "Accolgo con favore il fatto che sia stata trovata una soluzione - spiega - grazie alla solidarietà attraverso le frontiere e le comunità", ma "non possiamo sempre aspettare per questo tipo di solidarieta' basata sulla buona volontà".