Dazi Ue, Harley-Davidson sposta parte della produzione fuori da Usa

In risposta ai dazi europei su alcuni prodotti Usa, Harley-Davidson pensa di spostare parte della produzione fuori dagli Stati Uniti. L'azienda stima che il costo per ognuna delle sue moto salirà di circa 2.200 dollari dopo l'aumento tra il 6 e il 21% applicato dall'Ue sui dazi sull'import. Nei prossimi 18 mesi, Harley intende inoltre incrementare la produzione nei suoi impianti internazionali, che si trovano in Australia, Brasile, India, Thailandia.