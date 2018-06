Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico | Le contromisure della Ue

Finora i Paesi dell'Unione europea, il Canada e il Messico erano stati esentati dalla tariffa del 25% sulle importazioni in Usa di acciaio e da quella del 10% sulle importazioni di alluminio. Misure decise a suo tempo dall'amministrazione Trump.



Gli Stati Uniti dovrebbero quindi imporre quote o limiti alle importazioni di acciaio e alluminio anche da altri Paesi come Corea del Sud, Argentina, Australia e Brasile. Ora l'attesa è soprattutto per la reazione annunciata dall'Europa.



Usa: "Risposta Ue? Avanti con la lotta agli abusi" - "Gli Stati Uniti continueranno a combattere gli abusi di tipo commerciale", ha poi affermato Wilbur Ross replicando alla minaccia della Ue di rispondere con durezza. "La eventuale rappresaglia non avrà un impatto significativo sull'economia Usa", ha aggiunto.



Juncker: "Puro protezionismo, ora contromisure" - - "Questo è protezionismo puro e semplice", quindi "gli Usa non ci lasciano nessun'altra scelta che l'imposizione" di contromisure. E' la replica del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ai dazi annunciati dagli Usa all'Ue su acciaio e alluminio.



Malmstroem: "Abbiamo fatto di tutto per evitarlo" - "Questa è una brutta giornata per il commercio mondiale". E' quanto afferma la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem. "Abbiamo fatto di tutto per evitare questo risultato", continua la commissaria, ricordando che "negli ultimi due mesi ho parlato in numerose occasioni con il segretario al Commercio degli Stati Uniti. Ho discusso affinché l'Europa e gli Stati Uniti si impegnassero per un'agenda commerciale transatlantica positiva, e l'Ue fosse esentata in modo totale, permanente e incondizionato da queste tariffe".