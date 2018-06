Nel giorno in cui sono scattati i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del made in Usa , Donald Trump ha minacciato dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Il presidente americano ha aleggiato la possibilità di colpire le auto europee, dicendo: "Costruitele qui" . Non si è fatta attendere la risposta della Commissione Ue: "Abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire, la nostra posizione non cambia".

Due giorni fa la commissaria Ue al Commercio, Cecilia Malmstrom, aveva detto che le contromisure europee rappresentano una "risposta misurata, proporzionata e in linea con le regole del Wto (Organizzazione mondiale del commercio, ndr)". L'Unione europea ha sempre ribadito di essere contraria a una escalation.



Bruxelles ha imposto la raffica di dazi sui prodotti statunitensi per 2,8 miliardi di euro in risposta alla decisione di Trump, che aveva unilateralmente imposto dure tariffe sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. La Malmstrom ha inoltre dichiarato che i 28 Stati membri "non avevano altra scelta, se non quella di imporre tariffe proprie dopo la "decisione unilaterale e ingiustificata da parte degli Stati Uniti".