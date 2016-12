Dacca, ucciso un cooperante italiano L'agguato rivendicato sui social dall'Isis

28 settembre 2015 Dacca, ucciso un cooperante italiano Lʼagguato rivendicato sui social dallʼIsis Uomini in moto hanno sparato al 50enne Cesare Tavella. La Farnesina ha confermato il decesso e sta verificando il messaggio dello Stato Islamico

Un cooperante italiano di 50 anni, Cesare Tavella, è stato ucciso a Dacca, capitale del Bangladesh. Lo hanno confermato le autorità locali, secondo cui "Tavella è morto in ospedale". Il 50enne è stato raggiunto da una serie di colpi d'arma da fuoco mentre stava facendo jogging nella via delle ambasciate. A sparare due uomini in moto che sono fuggiti. La Farnesina ha confermato il decesso e segue il caso in stretto contatto con la polizia bengalese.

leggi dopo slideshow

Tavella, nato nel 1964 a Milano e residente a Casola Valsenia, paese dell'Appennino Ravennate al confine con la Toscana, lavorava per la "Icco Cooperation" ed era impegnato nel settore dell'agricoltura locale e dell'alimentazione attraverso il progetto "Proofs" (Profitable Opportunities for Food Security). Il cooperante italiano aveva iniziato a lavorare nell'ambito dello sviluppo nel 1993, in diverse ong internazionali soprattutto in Asia: insegnava come coltivare e allevare animali nei paesi in via di sviluppo. Veterinario, dopo essersi trasferito da Milano e prima di andare a vivere a Casola aveva abitato a Bagnacavallo, nella pianura Ravennate, dove vivono ancora i suoi familiari.



La rivendicazione dell'Isis - A compiere il brutale omicidio potrebbero inoltre essere stati sicari dell'Isis. La presunta rivendicazione è apparsa sui social network: lo rivela su Twitter la direttrice del Site, Rita Katz. Le autorità italiane stanno verificando la rivendicazione. Nel Paese, riflettono fonti dei servizi, c'è una considerevole presenza islamista e le modalità dell'uccisione sembrano indicare che l'obiettivo fosse proprio Tavella. Difficile, tuttavia, riuscire a capire se l'italiano fosse nel mirino in quanto cooperante di una ong occidentale o per altri motivi.