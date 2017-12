Corea del Sud, incendio distrugge un edificio: almeno 28 morti e 26 feriti

In Corea del Sud un incendio in un edificio di otto piani ha provocato la morte di 28 persone e il ferimento di altre 26 nella città Jecheon. Lo hanno reso noto fonti ufficiali, mentre un portavoce dei vigili del fuoco ha affermato che il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più grave: le squadre di soccorso, infatti, sono ancora impegnate all'interno dell'edificio nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, molte delle persone che sono rimaste uccise stavano usando un bagno pubblico al secondo e terzo piano, e per questo è stato per loro più difficile fuggire. I media locali hanno mostrato le squadre dei pompieri al lavoro con idranti ed elicotteri per spegnere le fiamme. Al momento non è chiaro cosa abbia innescato l'incendio. Secondo fonti dei pompieri, i sospetti sono concentrati sul parcheggio dell'edificio, dove ci sono diversi ristoranti e centri di intrattenimento, tra cui una palestra e un impianto di golf al coperto.



Proprio nella cittadina era previsto per venerdì il passaggio della torcia olimpica. Gli organizzatori dei giochi olimpici invernali di Pyeongchang hanno però rivisto il programma a causa della tragedia che ha colpito la città.