Berlino, fiamme in un grattacielo: 18 feriti, tre sono gravi

Un incendio ha devastato un grattacielo a Berlino, dove sono rimaste ferite 18 persone, tre delle quali in modo grave. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno messo in salvo venti inquilini ed evacuato l'edificio, che si trova nel distretto di Biesdorf. Le autorità locali stanno cercando un luogo dove far passare la notte agli abitanti del palazzo e sul rogo è stata aperta un'indagine.