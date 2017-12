Usa, senzatetto salva due bambini da un edificio in fiamme e diventa un eroe

“Ho visto i bambini e, dopo aver saltato la recinzione, sono entrato in casa”, ha dichiarato Angulo alla Cnn. I vigili del Las Vegas Fire and Rescue hanno raccontato che, alla vista dell’uomo, la bimba di 3 anni gli è corsa incontro e poi si è aggrappata alle sue gambe. “Li ho presi e portati via. Sapevo di doverlo fare”, ha aggiunto il clochard.



Quel giorno, i piccoli erano stati affidati al nonno. Quando l’incendio è divampato, però, si trovavano in una stanza diversa rispetto all’anziano. Dopo il clochard, sono intervenuti i vigili del fuoco, che in dieci minuti sono riusciti a domare le fiamme. L’incendio è stato probabilmente causato da una pentola lasciata sul fuoco. Anche le altre persone coinvolte non hanno riportato ustioni o ferite. I bambini sono stati subito portati in ospedale, ma stanno bene. "Sono salvi grazie ad Angulo”, hanno scritto i pompieri.



Un eroe per i vigili del fuoco, così come per il mondo social. Gli utenti del web hanno apprezzato e ammirato il gesto del clochard e hanno lanciato una raccolta fondi su Gofundme per aiutarlo. “Mi piacerebbe dare una mano a quest’uomo e ringraziarlo per quanto ha fatto", si legge sul sito.