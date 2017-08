Corea del Nord, Merkel: sbagliato considerare l'opzione militare

Angela Merkel si è dichiarata contro una "soluzione militare" alla crisi con la Corea del Nord e ha condannato "l'escalation" nei toni tra Washington e Pyongyang. "Non vedo la possibilità di una soluzione militare a questo conflitto", afferma. "Piuttosto si deve lavorare in modo consistente, come abbiamo visto fare al Consiglio di Sicurezza dell'Onu". "La Germania parteciperà molto intensamente alle opzioni che non siano di tipo militare".