Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: "Tutto il mondo ci guarda"

Il dialogo tra Corea del Nord e Stati Uniti rappresenta un tentativo per mettere fine all'escalation nucleare. Al centro dei colloqui ci sarà anche la conclusione formale della guerra tra le due Coree, dopo 65 anni.



Kim è arrivato a Singapore a bordo di un 747 della Air China. Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha twittato una foto mentre stringe la mano a Kim all'aeroporto di Changi. Il leader nordcoreano è stato poi condotto in centro su una limousine blindata, accompagnata da un corteo di oltre venti auto e da agenti di sicurezza che hanno accelerato il passo fino a coprire l'ultimo tratto correndo.



Il dialogo tra Kimm e Lee - Kim ha ringraziato Lee "per gli sforzi sinceri. Siamo stati in grado di completare i preparativi per questo storico incontro. E voglio ringraziarti per questo. E se sarà un successo, Singapore entrerà nella storia". Lee, a sua volta, ha ringraziato Kim per "essere arrivato" e per aver chiesto di tenere il vertice a Singapore". I due leader, come sottolineato in una nota del ministero degli Esteri, hanno parlato in un clima molto cordiale discutendo delle relazioni bilaterali e delle novità nella penisola coreana. "Il premier Lee si è complimentato per la decisione presa da Ki e Trump di tenere insieme il summit", auspicando la sua riuscita su tutti i livelli al fine di favorire le prospettive di pace e di stabilità su una più ampia area regionale. Lee incontrerà lunedì il presidente Trump giunto Singapore in serata.



Papa Francesco: "Il colloquio assicuri futuro di pace" - "Prego affinché i colloqui fra Stati Uniti e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo intero". E' l'appello lanciato da Papa Francesco durante l'Angelus, aggiungendo: "Desidero far giungere all'amato popolo coreano il mio pensiero nell'amicizia e nella preghiera".